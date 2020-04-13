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Daily Mirror: УЕФА намерен провести оставшиеся матчи еврокубков в августе

11:25
УЕФА намерен провести оставшиеся матчи еврокубков в августе. Фото AFP
УЕФА намерен провести оставшиеся матчи еврокубков в августе. Фото AFP
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант провести оставшиеся игры Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель, утверждает Daily Mirror.

Согласно такому варианту развития событий, все национальные соревнования должны завершиться до конца июля, а команды, участвующие в еврокубках, не будут отвлекаться от национальных первенств до августа.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте на стадии 1/8 финала. УЕФА 1 апреля заявил, что возобновление еврокубковых турниров переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 1 856 798 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 114 312 летальных исхода, выздоровели 428 275 человек. В числе пяти наиболее пострадавших от коронавируса стран после США идут Испания, Италия, Франция и Германия.

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