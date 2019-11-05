Источник: Рэмси и Данилу сыграют в стартовом составе против «Локомотива»

Полузащитник Аарон Рэмси и защитник Данилу выйдут в стартовом составе «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов против «Локомотива», утверждает SportMediaset. Также сообщается, что одно место в атаке займет Криштиану Роналду, а его партнером станет или Пауло Дибала, или Гонсало Игуаин.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября в Москве и начнется в 20.55 по московскому времени.