"ПСЖ" подаст апелляцию на решение УЕФА по нападающему Неймару, которого дисквалифицировали на три еврокубковых матча за поведение 27-летнего бразильца после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает в своем Твиттере журналист RMC Лоик Танзи.
Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Кроме того, бразилец публично раскритиковал судей на своей странице в Инстаграме.
Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча