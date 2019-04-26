"ПСЖ" подаст апелляцию на решение УЕФА по нападающему Неймару, которого дисквалифицировали на три еврокубковых матча за поведение 27-летнего бразильца после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает в своем Твиттере журналист RMC Лоик Танзи.

Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Кроме того, бразилец публично раскритиковал судей на своей странице в Инстаграме.

Le Paris Saint-Germain a décidé de faire appel de la sanction de Neymar #PSG – Loïc Tanzi (@Tanziloic) 26 апреля 2019 г.

Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча