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Источник: полузащитник «Бенфики» Престианни намерен подать в суд на Мбаппе и Винисиуса

Алина Савинова
Джанлука Престианни.
Фото AFP

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни собирается подать иск против нападающих «Реала» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора из-за обвинений в расизме, сообщает El Chiringuito.

Во время первого матча стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (1:0), который прошел 17 февраля, Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной», прикрывая рот футболкой. Мбаппе после игры заявил, что лично слышал, как футболист «Бенфики» несколько раз оскорбил бразильца на почве расизма. 23 февраля УЕФА объявил о временном отстранении Престианни.

Джанлука Престианни, Килиан Мбаппе, Эдуарду Камавинга и&nbsp;Альваро Каррерас.Буря после матча в Лиссабоне. Мбаппе считает, что игроку «Бенфики» не место в ЛЧ: «Он назвал Винисиуса обезьяной пять раз!»

Как отмечает источник, полузащитник лиссабонского клуба на фоне обвинений в свой адрес планирует обратиться в УЕФА, ФИФА, а также в судебные органы Португалии.

Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов состоится в Мадриде в среду, 25 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
25 февраля, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Бенфика

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Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
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