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Сегодня, 18:03

Источник: польские судьи Лиги чемпионов задержаны за кражу дорожного знака

Виктория Кравченко
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Польские арбитры Бартош Франковский и Томаш Мусял задержаны за воровство, TVP Sport. Она украли дорожный знак. Судьи должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс».

В ночь с 5 на 6 августа трое мужчин, включая Франковского и Мусяла, были задержаны с украденным дорожным знаком. В крови нарушителей было обнаружено повышенное содержание алкоголя.

На официальном сайте УЕФА имена задержанных уже исчезли из списка арбитров, назначенных на матч «Динамо» — «Рейнджерс». Им на замену вызваны соотечественники Томаш Квятковский и Павел Малец. Встреча пройдет сегодня, 6 августа, на нейтральном поле в польском Люблине.

Лига чемпионов УЕФА
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