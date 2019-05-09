Источник: Неймар подал апелляцию на свою дисквалификацию

Нападающий "ПСЖ" Неймар подал апелляцию на решение о трехматчевой дисквалификации, информирует L’Equipe. 27-леьтний бразилец был отстранен УЕФА на три еврокубковые встречи за то, что раскритиковал судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3).

В том матче был назначен пенальти в пользу "МЮ" после попадания мяча в руку защитника парижан Преснела Кимпембе.

– Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину, – написал после игры Неймар.