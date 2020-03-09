Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в Париже пройдет без зрителей, сообщает L'Equipe. Причина — эпидемия коронавируса, во Франции зарегистрировано более 1100 заболевших, 19 человек умерли.

Накануне во Франции был утвержден запрет на проведение массовых мероприятий, число посетителей которых превышает тысячу человек. Решение о формате игры, запланированной на 11 марта, примет префектура Парижа.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа.