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Источник: матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» пройдет без зрителей

02:48
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в Париже пройдет без зрителей, сообщает L'Equipe. Причина — эпидемия коронавируса, во Франции зарегистрировано более 1100 заболевших, 19 человек умерли.

Накануне во Франции был утвержден запрет на проведение массовых мероприятий, число посетителей которых превышает тысячу человек. Решение о формате игры, запланированной на 11 марта, примет префектура Парижа.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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