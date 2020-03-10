Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси» пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает Daily Express.

Встреча пройдет 18 марта в Мюнхене. Первая игра завершилась победой «Баварии» со счетом 3:0.

Матчи бундеслиги «Боруссия Д» — «Шальке», «Боруссия М» — «Кельн» и «Вердер» — «Байер» также пройдут без зрителей.

Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.