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Мартинес и Де Врей пропустят ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Фейеноордом»

Сергей Ярошенко

Нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Стефан де Врей могут пропустить ответный матч «Интера» с «Фейеноордом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.

По информации источника, оба игрока страдают мышечной усталостью и не смогли полноценно провести тренировку с командой в понедельник. Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги планирует предоставить игрокам отдых, чтобы они восстановились к матчу 29-го тура серии А против «Аталанты».

Также ранее стало известно, что на матч с голландской командой не выйдет полузащитник Петр Зелиньски, который получил травму икроножной мыщцы в матче с «Монцей» (3:2) в 28-м туре чемпионата Италии. Сообщается, что поляк пропустит от 1,5 до 2 месяцев.

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом» завершился победой миланцев со счетом 2:0.

Ответная игра состоится 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

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