Источник: Луиса Диаса дисквалифицируют на 3 матча в Лиге чемпионов, «Бавария» намерена подать апелляцию

Полузащитник «Баварии» Луис Диас получит 3-матчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в мюнхенском клубе ожидали, что 28-летний колумбиец будет отстранен только на одну игру. «Бавария» запросила письменное обоснование решения и планирует подать апелляцию.

Диас получил красную карточку в матче против «ПСЖ» (2:1) в 4-м туре общего этапа за фол на Ашрафе Хакими. Если его дисквалифицируют на три матча, он пропустит игры с «Арсеналом» (26 ноября), «Спортингом» (9 декабря) и бельгийским «Юнионом» (21 января).