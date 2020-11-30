Источник: Крыховяк, Миранчук и еще несколько игроков «Локо» заболели коронавирусом
14:15
Полузащитники Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Даниил Куликов и еще несколько членов штаба «Локомотива» заразились коронавирусом накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга», сообщает Telegram-канал «Sport_Inside».
Официальный сайт железнодорожников данную информацию не опровергает, но и не подтверждает.
Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря. Начало — в 20.55 (мск). В случае победы железнодорожники гарантируют себе еврокубковую весну и оставят шансы на плей-офф Лиги чемпионов
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