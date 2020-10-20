Источник: количество участников групповой стадии Лиги чемпионов может быть увеличено до 36

С сезона-2024/25 может быть изменен формат проведения Лиги чемпионов. По информации The Telegraph, число участников группового турнира может быть увеличено до 36. Сейчас играют 8 групп по 4 команды.

Рассматриваются несколько вариантов увеличения участников. Первый — сделать 6 групп по 6 команд, а второй — каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева