Источник: финал Лиги чемпионов могут перенести на 27 июня, а финал Лиги Европы на 24 июня

УЕФА намерен отложить розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20, но не отменять. Организация рассчитывает, что финал соревнований можно будет провести 27 июня, утверждает Cadena Ser. Финал Лиги Европы в таком случае пройдет 24 июня.

Ранее Лига чемпионов и Лига Европы были остановлены на стадии 1/8 финала. УЕФА обсудит возможные меры на совещании 17 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список