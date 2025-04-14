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14 апреля, 23:19

Источник: Анчелотти повысил голос на игроков «Реала» на тренировке перед матчем с «Арсеналом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти эмоционально вел себя на тренировке команды в преддверии ответного матча с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает COPE.

Как отмечает источник, на занятии, которое прошло в понедельник, 65-летний итальянский специалист особенно энергично настраивал своих футболистов и даже повышал на них голос.

Второй четвертьфинальный матч команд в Лиге чемпионов состоится 16 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Арсенал» одержал победу со счетом 3:0.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под его руководством клуб из Мадрида трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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