Источник: Анчелотти повысил голос на игроков «Реала» на тренировке перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти эмоционально вел себя на тренировке команды в преддверии ответного матча с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает COPE.

Как отмечает источник, на занятии, которое прошло в понедельник, 65-летний итальянский специалист особенно энергично настраивал своих футболистов и даже повышал на них голос.

Второй четвертьфинальный матч команд в Лиге чемпионов состоится 16 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Арсенал» одержал победу со счетом 3:0.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под его руководством клуб из Мадрида трижды выигрывал Лигу чемпионов.