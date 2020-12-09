«Истанбул» выступил с заявлением о срыве матча с «ПСЖ»

«Истанбул» выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ», из-за которого встреча была прервана.

«В матче с «ПСЖ» наши футболисты приняли решение не выходить на поле из-за расизма со стороны резервного арбитра Себастьяна Колцеску в адрес ассистента главного тренера нашей команды, Пьера Вебо», — говорится в публикации в официальном Twitter «Истанбула».

? Paris Saint Germain ma??nda 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yard?mc? antren?r?m?z Pierre Webo'ya yapm?? oldu?u ?rk??l?k nedeniyle futbolcular?m?z sahaya ??kmama karar? alm??t?r.



Kamuoyunun bilgilerine sunar?z. #NoToRacism — ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 8, 2020

Встреча «ПСЖ» — «Истанбул» была прервана на 13-й минуте после того, как Колцеску, который был резервным арбитром матча, назвал тренера стамбульцев Себастьяна Вебо «этот черный парень». Колцеску употребил слово «Negru», что показалось игрокам стамбульского клуба оскорбительным.

Матч будет доигран сегодня, 9 декабря, при новой бригаде арбитров во главе с Дэнни Маккелли (Голландия). Встреча будет доиграна с момента остановки и начнется в 20.55 (мск).

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига» (2:3), «Истанбул» досрочно занял последнее место в группе. В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми.

В центре скандала в Париже: этот арбитр спас чужую жизнь, но хотел остановить свою.