«Истанбул» с Епуряну и Шкртелом обыграл «МЮ», одержав первую победу в Лиге чемпионов

«Истанбул» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:1. Голами у победителей отметились Демба Ба и капитан команды Эдин Вишча, за «МЮ» забил Антони Марсьяль.

В обороне стамбульцев 90 минут отыграли экс-защитник «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну и бывший футболист «Зенита» Мартин Шкртел.

«Истанбул» забил первые свои голы и набрал первые очки в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

Группа H

3-й тур

«Истанбул» (Турция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (2:1)

Голы: Ба, 13 (1:0). Вишча, 40 (2:0). Марсьяль, 43 (2:1).

«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Епуряну, Рафаэл да Силва, Болинголи-Мбомбо, Алексич, Дениз Тюрюч, Беркай Озджан (Мехмет Топал, 87), Ирфан Кахведжи (Понк, 90), Ба (Гульбраннсен, 79), Вишча.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Туанзебе (Мактоминэй, 46), Ван-Биссака (Фосу-Менса, 76), Мата (Погба, 61), Матич, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Кавани, 61), Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 76).

Предупреждения: Туанзебе, 20. Шкртел, 89.

Судья: Масса (Италия).

4 ноября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».