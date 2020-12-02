«Истанбул Башакшехир» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Турецкий «Истанбул Башакшехир» не сможет выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это стало известно после домашнего поражения команды от «Лейпцига» (3:4).

В активе «Истанбула» три очка после пяти матчей. Команда занимает последнее, четвертое место в группе Н. Чемпионы Турции пока сохраняют теоретические шансы на выход в Лигу Европы. Для этого необходимо, чтобы «ПСЖ» сегодня уступил «Манчестер Юнайтед», а затем проиграл и «Башакшехиру» в последнем туре со счетом 0:3 и крупнее.

В составе хозяев хет-трик сегодняшнем матче сделал Ирфан Кахведжи.