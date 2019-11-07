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Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии»: «В матче с «Олимпиакосом» сделали то, что отрабатывали на тренировках»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:0).

— Я очень доволен выступлением команды, — приводит слова Флика Twitter «Баварии». — Мы вышли в 1/8 финала. Ситуация была непростой, но мы сделали именно то, что отрабатывали на тренировках.

«Бавария» досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Для Флика это первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера. 3 ноября руководство «Баварии» уволило Нико Ковача после поражения от «Айнтрахта» (1:5).

Бавария — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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