Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур призвал болельщиков команды вести себя уважительно в Барселоне после инцидента в Испании, когда фанаты столкнули китайского туриста в фонтан.

Встреча "Ливерпуль" – "Барселона" пройдет сегодня, 1 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра пройдет на стадионе "Камп Ноу".

– Мы с гордостью поем, что завоевали всю Европу. Но давайте относемся к этому прекрасному городу с уважением, которого он заслуживает. Давайте будем поступать так, как это соответствует "Ливерпулю". Безусловно, мы хорошо проводим время, но мы - "Ливерпуль", поэтому давайте будем вести себя мелосердно и смиренно, – написал Мур в Твиттере.

We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility. – Peter Moore (@PeterMooreLFC) 1 мая 2019 г.

Фанаты "Ливерпуля" бросили в фонтан китайского туриста. Видео