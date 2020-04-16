Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля

Исполком УЕФА 23 апреля проведет новую видеоконференцию, на которой обсудит ситуацию с коронавирусом.

До этого, 21 апреля, состоится информацонная сессия, на которой примут участие представители всех 55 ассоциаций УЕФА.

В ходе видеоконференции планируется обсудить развитие ситуации со всеми европейскими и клубными соревнованиями.

Из-за коронавируса были приостановлены почти все европейские турниры, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, а Евро-2020 перенесен на 2021 год.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.