Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля

16:27
УЕФА. Фото Getty Images
УЕФА. Фото Getty Images

Исполком УЕФА 23 апреля проведет новую видеоконференцию, на которой обсудит ситуацию с коронавирусом.

До этого, 21 апреля, состоится информацонная сессия, на которой примут участие представители всех 55 ассоциаций УЕФА.

В ходе видеоконференции планируется обсудить развитие ситуации со всеми европейскими и клубными соревнованиями.

Из-за коронавируса были приостановлены почти все европейские турниры, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, а Евро-2020 перенесен на 2021 год.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир