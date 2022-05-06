Надаль прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это была незабываемая ночь, — приводит слова теннисиста Eurosport.co.uk. — Командный дух, который царит в «Реале», просто невероятен. Он был для меня источником вдохновения на протяжении всей моей карьеры».

По итогам двух встреч 1/2 финала мадридская команда победила со счетом 6:5 и вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Отметим, что Надаль является болельщиком «Реала».