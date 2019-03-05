Испанский телеканал запустил голосование за лучшего российского футболиста в эпоху ЛЧ

Телеканал Movistar+ в своем твиттере запустил голосование, в котором предложил выбрать лучшего российского футболиста в эпоху Лиги чемпионов в ее современном формате, то есть начиная с сезона-1992/93.

У пользователей есть четыре варианта: бывший хавбек "Сельты" и "Реала Сосьедад", а ныне главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой, бывший форвард лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин и главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, который в составе "Порту" выиграл Лигу чемпионов сезона-2003/04.

Голосование завершится сегодня вечером. В данный момент наибольшее количество голосов набрал Андрей Аршавин.