УЕФА на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Баварией».

Главным судьей встречи станет испанец Антонио Матеу Лаос. Помогать ему будут соотечественники Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. За ВАР будут отвечать Алехандро Эрнандес и его ассистент Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Карлос дель Серро.

Напомним, встреча «Лион» — «Бавария» состоится в среду, 19 августа. Начало игры — в 22.00 по мск.