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Испанская бригада арбитров обслужит матч «Лион» — «Бавария»

13:05
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УЕФА на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Баварией».

Главным судьей встречи станет испанец Антонио Матеу Лаос. Помогать ему будут соотечественники Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. За ВАР будут отвечать Алехандро Эрнандес и его ассистент Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Карлос дель Серро.

Напомним, встреча «Лион» — «Бавария» состоится в среду, 19 августа. Начало игры — в 22.00 по мск.

Лион — Бавария

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