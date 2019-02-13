Иранское телевидение подвергло цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед". В выпуске новостей на иранском ТВ рассказывалось о результате матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "МЮ" и "ПСЖ" (0:2).
На экране в это время были показаны эмблемы команд. Однако эмблема "МЮ" была взята из 1960-х годов, а не современная. Дело в том, что религиозная цензура запрещает в Иране демонстрировать изображения с дьяволом.
Manchester United o Red Devils, ma in Iran c’è la censura e il logo perde il Diavolo... - https://t.co/hhZ9IqIVPS pic.twitter.com/Nd5h8VSLgy– ITASportPress (@ItaSportPress) 13 февраля 2019 г.
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