Иранское телевидение подвергло цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед". В выпуске новостей на иранском ТВ рассказывалось о результате матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "МЮ" и "ПСЖ" (0:2).

На экране в это время были показаны эмблемы команд. Однако эмблема "МЮ" была взята из 1960-х годов, а не современная. Дело в том, что религиозная цензура запрещает в Иране демонстрировать изображения с дьяволом.