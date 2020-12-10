Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов дебютировал в Лиге чемпионов в матче заключительного тура группового этапа против «Баварии» (0:2).

— Для меня это фантастические эмоции, — сказал Иосифов в эфире «Матч ТВ». — Дебют в Лиге чемпионов против «Баварии». Очень обидно, что проиграли. Не получилось сделать, что хотели. Поэтому не очень довольны.

Тренер сказал перед выходом: «Не бойся, выходи уверено, показывай свою игру». Жаль, что не получилось реализовать свой момент. Буду работать.

Получилось, что у меня оказался мяч, прокинул себе на ход. Хотел сильно пробить в ближний угол, но не получился удар, как я хотел.

Я вышел на поле и ни о чем не думал. Хотел только помочь команде, никаких переживаний не было.