«Интер» вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
18:46
«Интер» обыграл «Ренн» в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА — 1:0. Единственный мяча забил Чезаре Касадеи.
В четвертьфинале миланский клуб встретится с победителем противостояния «Ювентус» — «Реал».
В других четвертьфиналах сыграют «Зальцбург» — «Лион», «Мидтьюлланн» — «Аякс» и «Динамо» Загреб — «Бенфика». Матчи пройдут 18-19 августа.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала
«Интер» (Италия) — «Ренн» (Франция) — 1:0 (0:0)
Гол: Касадеи, 78.
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