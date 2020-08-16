«Интер» вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА

«Интер» обыграл «Ренн» в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА — 1:0. Единственный мяча забил Чезаре Касадеи.

В четвертьфинале миланский клуб встретится с победителем противостояния «Ювентус» — «Реал».

В других четвертьфиналах сыграют «Зальцбург» — «Лион», «Мидтьюлланн» — «Аякс» и «Динамо» Загреб — «Бенфика». Матчи пройдут 18-19 августа.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала

«Интер» (Италия) — «Ренн» (Франция) — 1:0 (0:0)

Гол: Касадеи, 78.