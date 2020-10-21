«Интер» спасся от поражения в валидольном матче с менхенгладбахской «Боруссией»

«Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:2. В составе миланцев дубль сделал Ромелу Лукаку.

«Боруссия» вышла вперед на 84-й минуте, а на 90-й хозяева спаслись от поражения.

Ранее в другой игре группы B «Шахтер» на выезде обыграл «Реал» 3:2.

Лига чемпионов

Группа B

1-й тур

«Интер» (Италия) — «Боруссия» М (Германия) — 2:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 49 (1:0). Бенсебаини, 63 — с пенальти (1:1). Хофманн, 84 (1:2). Лукаку, 90 (2:2).

«Интер»: Ханданович, Коларов, Дармиан, де Фрай, Д`Амброзио, Видаль, Эриксен (Брозович, 79), Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Перишич (Бастони, 80), Лукаку.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 90), Эмболо (Херрманн, 74), Тюрам (Вольф, 90+5).

Предупреждения: Д`Амброзио, 17. де Фрай, 65. Крамер, 68. Ханданович, 82.

Судья: Кайперс (Голландия).

21 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».