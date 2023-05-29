«Интер» сообщил УЕФА, что хочет играть в черно-синей форме в финале ЛЧ

«Интер» сообщил УЕФА, что хотел бы играть в традиционной форме черно-синего цвета в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» являются номинальными гостями предстоящего матча. Поэтому в случае отказа УЕФА, итальянский клуб сыграет в гостевой форме желтого цвета. «Манчестер Сити», вероятно, выйдет в традиционной домашней форме голубого цвета.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле и состоится 10 июня. Начало — в 22.00 мск.