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Сегодня, 12:07

«Интер» сообщил УЕФА, что хочет играть в черно-синей форме в финале ЛЧ

Руслан Минаев
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«Интер» сообщил УЕФА, что хотел бы играть в традиционной форме черно-синего цвета в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» являются номинальными гостями предстоящего матча. Поэтому в случае отказа УЕФА, итальянский клуб сыграет в гостевой форме желтого цвета. «Манчестер Сити», вероятно, выйдет в традиционной домашней форме голубого цвета.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле и состоится 10 июня. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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