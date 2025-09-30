«Интер» и «Славия» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Интер» — «Славия» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре миланская команда обыграла «Аякс» со счетом 2:0. Клуб из Праги стартовал в общем этапе с ничьей с «Буде-Глимтом» — 2:2.