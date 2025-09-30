Футбол
30 сентября, 11:30

«Интер» — «Славия»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск

«Интер» и «Славия» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP

«Интер» и «Славия» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:0
Славия Пр

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Интер» — «Славия» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре миланская команда обыграла «Аякс» со счетом 2:0. Клуб из Праги стартовал в общем этапе с ничьей с «Буде-Глимтом» — 2:2.

Матчи Лиги чемпионов 30&nbsp;сентября.«Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Славия (Прага)
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»
Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Глава «Кайрата» — о матче против «Реала»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент»
«Сказал ребятам: гордитесь своей игрой с «Реалом», вы вошли в историю». Интервью владельца «Кайрата»
«Барселона» заглохла в решающий момент. Где команда, которую так превозносили?
Хейлунн — о дубле с передач Де Брейне в матче со «Спортингом»: «Кевин — легенда футбола»
