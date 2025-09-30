«Интер» и «Славия» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Интер» и «Славия» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Славия» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Платформа также организует перекличку лучших моментов игр в одном окне (начало — в 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В первом туре общего этапа ЛЧ «Интер» победил «Аякс» (2:0), а «Славия» сыграла вничью с норвежским клубом «Буде-Глимт» (2:2).