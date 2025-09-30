«Интер» — «Славия»: стартовые составы команд

«Интер» и «Славия» объявили составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Интер»: Зоммер, Дюмфрис, Биссек, Ачерби, Бастони, Димарко, Зелински, Чалханоглу, Сучич, Тюрам, Л. Мартинес.

Запасные: Х. Мартинес, Де Врей, Луис Энрике, Бонни, Фраттези, Диуф, Мхитарян, Барелла, Аканджи, Аугусто, Дармиан, Эспозито.

«Славия»: Станек, Влчек, Халоупек, Зима, Хасиока, Дудера, Дорли, Зафейрис, Садилек, Провод, Кушей.

Запасные: Маркович, Резек, Чам, Саньянг, Мбоджи, Хытил, Мозес, Боржил, Хоры, Шранц, Тоула, Прекоп.

Матч «Интер» — «Славия» пройдет во вторник, 30 сентября в Милане и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч дня в Лиге чемпионов.