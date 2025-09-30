«Интер» забил три безответных гола «Славии» в Лиге чемпионов

«Интер» обыграл «Славию» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0. Встреча прошла в Милане (Италия).

Счет на 30-й минуте открыл Лаутаро Мартинес. На 34-й минуте Дензел Дамфрис с передачи Маркуса Тюрама увеличил преимущество итальянской команды, а на 65-й Мартинес оформил дубль и сделал счет разгромным, получив пас от Алессандро Бастони.

«Интер» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У «Славии» 1 балл и 25-я позиция.

Следующий матч в турнире «Интер» проведет на выезде против «Юниона» 21 октября, а «Славия» 22 октября в гостях сыграет против «Аталанты».