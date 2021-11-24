Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Шахтером».

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витау, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тете, Пединью, Соломон, Фернанду.

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.