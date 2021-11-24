«Интер» — «Шахтер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
19:38
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Шахтером».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Витау, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тете, Пединью, Соломон, Фернанду.
Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
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