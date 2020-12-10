«Интер» и «Шахтер» сыграли вничью и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Интер» и «Шахтер» сыграли вничью в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Этот результат не позволил ни одной из команд выйти в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтер» занял третье место и сыграет в Лиге Европы.

«Интер» — последний.

Первое место занял «Реал», второй стала «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Лига чемпионов

Группа B

«Интер» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 0:0

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 85), Янг (Перишич, 68), Брозович, Гальярдини (Санчес, 75), Барелла, Хакими (Д`Амброзио, 85), Лукаку, Мартинес (Эриксен, 85).

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Витан (Хочолава, 36), Степаненко, Тайсон (Дентинью, 87), Марлос (Патрик, 64), Коваленко, Майкон, Тете (Соломон, 65).

Предупреждения: Витан, 29. Гальярдини, 30. Хакими, 39. Брозович, 61. Трубин, 90+8.

Судья: Винчич (Словения).

9 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».