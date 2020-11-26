«Реал» на выезде обыграл «Интер»

«Реал» переиграл «Интер» в четвертом туре Лиги чемпионов (2:0). На 7-й минуте Эден Азар открыл счет, а во втором тайме гол в свои ворота забил Ашраф Хакими.

Итальянская команда в концовке первого тайма осталась в меньшинстве, так как Артуро Видаль за минуту получил две желтые карточки.

Испанская команда занимает второе место в группе, а «Интер» — последнее.

Лига чемпионов

Группа B

«Интер» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:2 (0:1)

Голы: Азар, 7 — с пенальти (0:1). Хакими, 59 — в свои ворота (0:2).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 46), Хакими (Видаль, 63), Барелла, Гальярдини (Сенси, 78), Янг, Мартинес (Перишич, 46), Лукаку (Эриксен, 86).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Эдегор (Каземиру, 58), Васкес, Азар (Винисиус Жуниор, 78), Диас (Родригу, 59).

Предупреждения: Гальярдини, 19. Видаль, 33. Сенси, 86.

Удаление: Видаль, 33.

Судья: Тэйлор (Англия).

25 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».