«Реал» на последних минутах забил победный гол в ворота «Интера»
«Реал» победил «Интер» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб одолел соперника со счетом 1:0.
Победный мяч на 89-й минуте забил нападающий Родригу.
Напомним, что ранее в матче группы D «Шериф» победил «Шахтер» со счетом 2:0.
Лига чемпионов
Группа D
«Интер» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:1 (0:0)
Гол: Родригу, 89.
«Интер» (Италия): Ханданович, Дармиан (Димарко, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 66), Барелла (Весино, 84), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 55), Мартинес (Корреа, 66).
«Реал» (Испания): Куртуа, Алаба, Начо, Карвахаль, Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 80), Каземиру, Вальверде, Бензема, Васкес (Родригу, 65), Винисиус Жуниор (Асенсио, 90+2).
Предупреждения: Мартинес, 45+1. Алаба, 60.
Судья: Зиберт (Германия).
15 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/
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