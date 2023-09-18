«Интер»: расписание матчей в Лиге чемпионов
Во вторник, 19 сентября, стартует групповой турнир сезона 2023 / 2024 в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание матчей «Интера». Время начала — московское.
В прошлом сезоне итальянская команда завоевала бронзовые медали серии А. По итогам жеребьевки ЛЧ «Интер» попал в группу D, где также сыграют «Реал Сосьедад», «Бенфика» и «Зальцбург».
«СЭ» на своем сайте будет вести онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
Плей-офф ЛЧ стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон (Великобритания), стадион «Уэмбли».
Лига чемпионов: расписание матчей «Интера» в группе D
20 сентября, среда
1 тур
- 22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»
3 октября, вторник
2 тур
- 22.00. «Интер» — «Бенфика»
24 октября, вторник
3 тур
- 19.45. «Интер» — «Зальцбург»
8 ноября, среда
4 тур
- 23.00. «Зальцбург» — «Интер»
29 ноября, среда
5 тур
- 23.00. «Бенфика» — «Интер»
12 декабря, вторник
6 тур
- 23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»
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