«Интер» проиграл «Барселоне» и вылетел из Лиги чемпионов

«Интер» уступил «Барселоне» (1:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У хозяев отличился Ромелу Лукаку, у гостей — Карлес Перес и Ансу Фати. «Барса» с 14-ю очками выиграла группу. У «Интера» семь очков и третье место. Команда вылетела из Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Второе место заняла дортмундская «Боруссия», которая набрала 10 очко и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа F

«Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:2 (1:1)

Голы: Перес, 23 (0:1). Лукаку, 44 (1:1). Фати, 87 (1:2).

«Интер»: Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Фрай, Д`Амброзио (Политано, 75), Валеро (Эспозито, 77), Брозович, Весино, Бираги (Лазаро, 69), Лукаку, Мартинес.

«Барселона»: Нету, Юмтити, Лангле, Тодибо, Ваге, Ракитич (де Йонг, 63), Аленья, Видаль, Фирпо, Гризманн (Суарес, 62), Перес (Фати, 85).

Предупреждения: Лангле, 35. Валеро, 45+1. Фирпо, 49. Эспозито, 90+2. Годин, 90+4.

Судья: Кайперс (Голландия).

10 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».