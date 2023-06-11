«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой Лиги чемпионов

«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

«Горожане» переиграли итальянский клуб в финальном матче турнира со счетом 1:0.

«Спасибо за путешествие, «нерадзурри». Болельщики «Интера», вы были невероятны. «Манчестер Сити», поздравляем», — написано в сообщении клуба в соцсетях.

«Интер» в шестой раз принимал участие в финале Лиги чемпионов. Команда 3 раза побеждала и столько же раз проигрывала в матче за трофей.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.