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1 июня 2025, 15:45

«Интер» после поражения от «ПСЖ» встречал один болельщик

Единственный болельщик ожидал «Интер» в миланском аэропорту Мальпенса после поражения команды в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5), сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Я здесь единственный идиот, но они все равно заслуживают аплодисментов», заявил фанат по имени Марко.

Болельщик обращался к Симоне Индзаги и Маркусу Тюраму, но ни один из них не ответил.

«Интер» проиграл два подряд финала Лиги чемпионов со своим участием: в сезоне-2022/23 он уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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