«Интер» после поражения от «ПСЖ» встречал один болельщик

Единственный болельщик ожидал «Интер» в миланском аэропорту Мальпенса после поражения команды в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5), сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Я здесь единственный идиот, но они все равно заслуживают аплодисментов», — заявил фанат по имени Марко.

Болельщик обращался к Симоне Индзаги и Маркусу Тюраму, но ни один из них не ответил.

«Интер» проиграл два подряд финала Лиги чемпионов со своим участием: в сезоне-2022/23 он уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.