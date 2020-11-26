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«Интер» оштрафует Видаля за удаление в матче с «Реалом»

16:17
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль будет оштрафован клубом после матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Реала» (0:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.

33-летний чилиец получил две желтые карточки за споры с арбитром и был удален. Сообщается, что хавбек будет серьезно оштрафован за то, что поставил команду в затруднительное положение в важном матче.

«Интер» после четырех матчей занимает последнюю строчку в группе B, имея в активе два очка. «Реал» с 7 очками — на второй строчке.

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