«Интер» оштрафует Видаля за удаление в матче с «Реалом»
16:17
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль будет оштрафован клубом после матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Реала» (0:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.
33-летний чилиец получил две желтые карточки за споры с арбитром и был удален. Сообщается, что хавбек будет серьезно оштрафован за то, что поставил команду в затруднительное положение в важном матче.
«Интер» после четырех матчей занимает последнюю строчку в группе B, имея в активе два очка. «Реал» с 7 очками — на второй строчке.
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