«Интер» и «Монако» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Интер» примет «Монако» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Интера» и «Монако» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также организует перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

«Интер» набрал в общем этапе Лиги чемпионов 16 очков, «Монако» — 13. В 7-м туре «нерадзурри» победили паржскую «Спарту» (1:0), а монегаски — «Астон Виллу» (1:0).