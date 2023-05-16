«Интер» — «Милан»: Мартинес вывел хозяев вперед

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Аргентинский форвард открыл счет в матче на 74-й минуте с передачи нападающего Ромелу Лукаку.

Первая встреча между командами, которая проходила на стадионе «Сан Сиро» и закончалсь победой нерадзурри со счетом 2:0. Таким образом, «Интер» ведет по сумме двух матчей со счетом 3:0.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».