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Сегодня, 22:49

«Интер» — «Милан»: безголевая ничья по итогам первого тайма

Виталий Косик
Корреспондент
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«Интер» — «Милан».
Фото Reuters

«Интер» играет вничью с «Миланом» после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов — 0:0.

На 44-й минуте матча был заменен армянский хавбек «Интера» Генрих Мхитарян. Игрок получил повреждение, вместо него на поле вышел Марцело Брозович.

Первая встреча между командами, которая проходила на стадионе «Сан Сиро» и закончалсь победой нерадзурри со счетом 2:0.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».

Лига чемпионов. 1/2 финала
16 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
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