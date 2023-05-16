«Интер» — «Милан»: безголевая ничья по итогам первого тайма

«Интер» играет вничью с «Миланом» после первого тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов — 0:0.

На 44-й минуте матча был заменен армянский хавбек «Интера» Генрих Мхитарян. Игрок получил повреждение, вместо него на поле вышел Марцело Брозович.

Первая встреча между командами, которая проходила на стадионе «Сан Сиро» и закончалсь победой нерадзурри со счетом 2:0.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».