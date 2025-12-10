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10 декабря 2025, 01:01

Гол Собослаи с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Интером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Флориан Вирц и Петр Зелиньски.
Фото Reuters

«Ливерпуль» одержал победу над «Интером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 32-й минуте гости забили с углового, но ВАР отменил взятие ворот из-за попадания мяча в руку. В концовке второго тайма в ворота миланской команды был назначен 11-метровый, который реализовал Собослаи.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Интер» идет на 5-й строчке — 12 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Арсеналом» (20 декабря), а «Ливерпуль» встретится с «Марселем» (21 декабря).

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
09 декабря 2025, 23:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
0:1
Ливерпуль
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