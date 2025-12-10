Гол Собослаи с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Интером»

«Ливерпуль» одержал победу над «Интером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 32-й минуте гости забили с углового, но ВАР отменил взятие ворот из-за попадания мяча в руку. В концовке второго тайма в ворота миланской команды был назначен 11-метровый, который реализовал Собослаи.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Интер» идет на 5-й строчке — 12 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Арсеналом» (20 декабря), а «Ливерпуль» встретится с «Марселем» (21 декабря).