«Интер» сыграет с «Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Интер» примет «Лейпциг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Интера» и «Лейпцига» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Интер» — «Лейпциг» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 10 очков, а «Лейпциг» — ни одного.