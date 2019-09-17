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«Интер» Конте сыграл вничью со «Славией» в матче первого тура Лиги чемпионов

21:50
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Пражская «Славия» в гостях сыграла вничью с «Интером» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На 63-й минуте счет открыл полузащитник чешской команды Питер Олайинка. Хавбек хозяев Николо Барелла забил гол на 2-й компенсированной минуте встречи.

2 октября «Интер» Антонио Конте встретится дома с «Барселоной», «Славия» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов

Группа F

«Интер» (Италия) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:1 (0:0)

Голы: Олайинка, 63 (0:1). Н.Барелла, 90+2 (1:1).

«Интер» (Италия): Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Гальярдини, Сенси, Кандрева (В.Лазаро, 50), Лукаку, Мартинес (М.Политано, 72. Н.Барелла, 90+2).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Хушбауэр, Станчу, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Траоре (Я.Зелены, 60), Олайинка (Л.Провод, 85).

Предупреждения: Говорка, 40. Асамоа, 55. Мартинес, 66. М.Политано, 83. Соучек, 90+1.

Судья: Бюке (Франция).

17 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Славия Пр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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