«Интер» из-за коронавируса отказался играть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
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Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Интер» — «Ренн» не состоится в среду. Миланская команда отказалась от участия в этой встрече из-за эпидемии коронавируса в Италии, поэтому ей было засчитано техническое поражение.
В 1/4 финала «Ренн» сыграет с победителем матча «Реал» — «Ювентус».
? | COMUNICAZIONE@UEFAYouthLeague, il comunicato ufficiale su #InterRennes ? https://t.co/dWaWKgzjb8#UYL #InterYouth— Inter (@Inter) March 9, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020