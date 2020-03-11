«Интер» из-за коронавируса отказался играть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Интер» — «Ренн» не состоится в среду. Миланская команда отказалась от участия в этой встрече из-за эпидемии коронавируса в Италии, поэтому ей было засчитано техническое поражение.

В 1/4 финала «Ренн» сыграет с победителем матча «Реал» — «Ювентус».