«Интер» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче Лиги чемпионов

«Интер» и «Црвена Звезда» проведут матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Интер» — «Црвена Звезда» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по платной подписке). Стриминговая платформа также проводит переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «Интер» — «Црвена Звезда» можно следить в нашем матч-центре.

В 1-м туре миланский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), а белградский — уступил «Бенфике» (1:2).