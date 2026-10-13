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«Брюгге» на выезде победил «Интер», Тресольди сделал хет-трик

Фото Reuters

«Брюгге» на выезде обыграл «Интер» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:3.

У гостей трижды отличился Николас Тресольди, еще один мяч на счету Ромео Верманта. У хозяев дважды отметился Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Анж-Йоан Бонни.

«Брюгге» поднялся на 10-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 3 очками. «Интер» идет на 27-й строчке, команда не набрала ни одного очка за 2 матча.

В следующем туре Лиги чемпионов «Брюгге» примет на своем поле «Ланс», а «Интер» сыграет дома с «Шахтером». Оба матча пройдут 21 октября.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
13 октября, 22:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
3:4
Брюгге

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